Lübnan’da iletişim cihazlarını art arda patlamasının yankıları sürerken, İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki (Lübnan sınırı) savaş planlarını onayladı.

İsrail-Lübnan sınırında Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi öldü, 300'ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Edinilen son bilgilere göre Lübnan’da saldırılarda ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

“Tampon bölge” planı

Lübnan sınırında tampon bölge oluşturmak için büyük operasyon planladığı basına yansıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın saldırılarından kaçan 60 bin sakinin Kuzey İsrail'e dönüşünün artık resmi savaş hedefi olduğunu duyurmuştu. Öncesinde İsrail güçleri, Lübnan'ın sınır köylerine halka 'tahliye' emri veren broşürler atmıştı.

Lübnan’da iletişim cihazlarında meydana gelen patlamaların ardından ilk kez konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, “Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Bunun için söze, değerlendirmeye ve duruşa ihtiyaç var” dedi.