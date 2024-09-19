Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İUP'nin iş güvencesinden yoksun, sosyal güvence sağlamayan ve adil bir gelir getirmeyen bir sistem olduğunu belirtti. Miran, “Bu uygulama, okulların personel ihtiyacına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktan öte, emek sömürüsüne dönüşmektedir” dedi.

“Yetersiz Başvurular ve İŞKUR Alternatifi”

Miran, İUP'ye yapılan başvuruların yetersiz olduğunu ve bu programın kısmi süreli çalışma, düşük gelir ve sosyal güvenceden yoksun olduğunu vurguladı. Miran, “Okullarda temizlik ve güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanmasında bu uygulamanın etkisiz kalacağı açıktır. Şu anda okul-aile birlikleri veya İŞKUR yönetimindeki geçici programlar kullanılıyor. Ancak, İUP kapsamındaki kısıtlı çalışma süresi, okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak” şeklinde konuştu.

Çözüm İçin Çalışmalar Yetersiz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Çalışma Bakanı ile görüşerek İUP'nin yetersizliğini dile getirdiğini belirten Miran, Bakan Işıkhan'ın ödenecek ücretin artırılması için çalışma yapacaklarını söylediğini aktardı. Ancak Miran, bu adımların sorunu çözmeyeceğini, mevcut ekonomik koşullarda bu rakamlarla kalıcı bir çözüm sağlanamayacağını ifade etti. Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı'nın acilen temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak için gerekli kaynakları okullara aktarması gerektiğini vurguladı.