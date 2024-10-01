İzmir'de 1 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar sabah saatlerinde 22°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde 25°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 17-20°C arasında düşmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde nem oranı %44 seviyesinde olacak, gün içinde ise bu oran akşam saatlerinde %72’ye kadar yükselecek. Rüzgar, gün boyunca kuzeybatı yönünden eserek, zaman zaman saatte 34 km/sa hıza ulaşacak.

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir'de genel olarak sakin bir hava durumu beklenirken, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam oluşacak. Ancak akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.