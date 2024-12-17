Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde İsrail ile ticaretin protesto edilmesi nedeniyle tutuklanan yedi kadın protestocunun Silivri Cezaevi’nde maruz kaldığı kötü muameleye dair soruşturma başlatıldı. Kadın protestocuların, şikayetlerini iletebilmeleri için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldığı bildirildi. Bu gelişme, cezaevinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve tutuklu kadınların maruz kaldığı olası kötü muameleler hakkında daha fazla bilgi edinilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Soruşturmanın ayrıntıları ise ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olduğu TRT World Forum etkinliğinde İsrail'e ticaretin tamamen kesilmesi yönünde protesto eylemi yaptıkları için bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 7'si kadın 9 kişinin avukatları, ''çıplak arama ve kötü muamele'' iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, "Vücut üst bölgesindeki aramadan sonra müvekkillerin alt iç çamaşırlarını dizlerine kadar indirmeleri ve yere çökerek öksürmeleri istenmiştir. Müvekkillerden bazılarına 6-7 kez öksürmeleri söylenmiş işbu durum çıplak arama sürecinin daha da uzamasına sebep olmuştur... Çıplak arama uygulamasından sonra kıyafetleri kontrol edilen müvekkillerin başörtüleri, şalları, feraceleri uzun olduğu gerekçesiyle kesilmiştir" denildi.