İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalarda Hamas’ın elindeki altı İsrailli esiri ölü bulduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümeti ateşkes ve esir takası anlaşmasında isteksiz olmakla suçlayarak 2 Eylül’de genel greve gitme kararı aldı.

Sendikadan hükümete sert eleştiri

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, İsrail hükümetinin esirlerin serbest bırakılması için gerekli anlaşmaları yapmakta yetersiz kaldığını belirterek, “Gazze’deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayız. Anlaşmanın sağlanması her şeyden daha önemli” dedi. Bar-David, ülke genelindeki ekonomik faaliyetlerin greve destek vermek için durdurulacağını ifade etti.

Grev kapsamında alınacak önlemler

2 Eylül’de gerçekleşecek genel grev kapsamında, Tel Aviv Ben-Gurion Havalimanı'nda uçuşların durdurulacağı açıklandı. İsrail genelindeki restoranlar, sinemalar ve eğlence mekanları pazar akşamından itibaren kapalı olacak. Belediyeler ve yerel yönetimler de greve katılacaklarını duyurdu. Okul ve kreşler tatil olurken, hukuk firmaları eylemciler için destek sağlayacak.

Medya ve özel sektördeki tepkiler

İsrail'in ana televizyon kanalları, eğlence programlarını iptal ederek esirlerle ilgili yayınlar yapacak. Ayrıca, bazı büyük özel şirketlerin temsilcilerinden oluşan İsrail İş Forumu’nun da greve katılması bekleniyor.