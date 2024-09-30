Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Ambulanslar hızla olay yerine sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Cdeydit Yabus Sınır Kapısı hedef alındı

Saldırının hedefi, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan ve Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'ye bağlayan stratejik Cdeydit Yabus Sınır Kapısı oldu. Bu sınır kapısı, hem ticaret hem de sivil geçişler açısından büyük öneme sahip. İsrail ordusu, geçmişte de bu bölgeyi çeşitli operasyonlar için hedef almıştı.

Saldırıya dair detaylar

İsrail ordusunun bu saldırısı, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmiş durumda. Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Ancak şu ana kadar İsrail tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının nedeni ya da hedef alınan noktaya dair detaylar henüz netlik kazanmış değil.

İsrail ve Suriye arasındaki gerginlik, son dönemde artan hava saldırılarıyla daha da tırmanmış durumda. Özellikle Suriye’deki İran destekli grupların varlığı, İsrail tarafından tehdit olarak algılanıyor ve bu durum bölgede sık sık askeri hareketliliğe yol açıyor. İsrail, Suriye’deki stratejik noktalara düzenlediği saldırılarla, İran’a ait silah ve mühimmat sevkiyatlarını hedef aldığını iddia ediyor.