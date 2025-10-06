2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda finalde İsrail’i 10-3 mağlup eden Kadın Goalball Milli Takımı, üst üste ikinci ve toplamda dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde İsrail’i devirdiler

Kadın Goalball Milli Takımı, Finlandiya’da gerçekleşen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Başantrenör Hüseyin Atmaca yönetimindeki milli takım, Sevtap Altunoluk, Sevda Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle sahaya çıktı.

İlk yarıda skor 3-3’e kadar gelse de ikinci yarıda üstünlüğü ele alan milliler, üst üste gollerle sahadan 10-3 galip ayrıldı.

Milliler, grup aşamasında İngiltere’yi 9-2, Finlandiya’yı 9-5, Almanya’yı 9-4, Polonya’yı 11-1 ve Macaristan’ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransa’yı 9-1, yarı finalde Finlandiya’yı 5-1 mağlup eden Kadın Goalball Milli Takımı, finalde İsrail’i 10-3 yenerek şampiyon oldu.

Toplamda 72 gol atan milliler, kalesinde yalnızca 17 gol gördü. Kaptan Sevda Altunoluk 52 golle turnuvanın gol kraliçesi olurken, Sevtap Altunoluk 13, Gülşah Aktürk 5 ve Ceren Yılman 2 golle şampiyonluğa katkı sağladı.

Bakan Bak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımlarının şampiyonluklarını kutladı ve başarılarında emeği geçen antrenör, yönetici ve ailelere teşekkür etti.

Bakan Bak, açıklamasında şunları söyledi: