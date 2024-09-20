İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 14’e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, saldırının ardından 66 sivilin de yaralandığı, 9 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Beyrut saldırısında artan can kayıpları

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, İsrail’in başkent Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 14’e yükseldi. Yaralılar arasında hayati tehlikesi devam eden birçok kişi bulunurken, bölgedeki sağlık ekipleri ve hastaneler yoğun bir çalışma yürütüyor.

"Uluslararası hukukun ihlali"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, saldırıyı kınayarak İsrail’in bu hava saldırısını “uluslararası hukuk ve Lübnan’ın egemenliğinin ağır bir ihlali” olarak nitelendirdi. Kanani, saldırının Lübnan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve ulusal güvenliği zayıflattığını belirtti.

Karşılıklı saldırılar tırmanıyor

İsrail’in Lübnan sınırına ilişkin savaş planını onaylamasının ardından başlatılan hava operasyonları, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Lübnan Hizbullah’ına ait füze rampaları ve altyapı hedefleri İsrail tarafından vurulurken, Hizbullah ise bugün İsrail’in kuzeyine 150 roket ateşledi.

Üçüncü kez hedefte

Bu yıl İsrail, Beyrut’a üçüncü hava saldırısını düzenledi. Ocak ayında gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri hayatını kaybederken, Temmuz ayındaki saldırıda Hizbullah’ın üst düzey liderlerinden Fuad Shukr öldürülmüştü.