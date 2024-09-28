İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddiası dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Reuters’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, saldırının ardından İran'da güvenlik önlemleri artırılarak, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in güvenli bir bölgeye taşındığı iddia edildi. İran'ın Hizbullah ve diğer direniş gruplarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bölgedeki gerilimle ilgili atılacak adımlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

İran'dan olağanüstü toplantı

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, saldırıları şiddetle kınayarak, ABD destekli bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söyledi. Ayrıca uluslararası kuruluşların sessizliğine tepki gösteren Rızai, Siyonist rejime karşı kararlı bir cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

İran: İsrail savaş suçu işliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’ye bir mesaj göndererek saldırıları kınadı ve İsrail’in bu eylemlerinin "savaş suçu" olduğunu belirtti. Arif, uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısında bulunarak, İsrail'in bölgesel barış ve güvenlik için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Bir sonraki hedef Tahran mı?

Eski İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut saldırısının ardından sıradaki hedefin İran olabileceğini belirtti. Rızai, Netanyahu’nun saldırı politikasının sadece kınamalarla durmayacağını ve bölgede yeni saldırıların olabileceğini iddia etti.