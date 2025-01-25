İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, çalışan bir kişinin molaya çıktığı sırada motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğraması, çevrede büyük bir korku ve panik yarattı. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir oto yedek parça dükkanının önünde meydana geldi. 22 yaşındaki Burak Sefa Durmuş, iş yerinin önünde telefonuyla ilgilenirken, bir motosiklet kaskı takan saldırgan belinden çıkardığı silahı doğrultarak art arda ateş etti.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskıyla gelen kişinin önce silahını çıkarıp ateş ettiği anlar net bir şekilde kaydedildi. Burak Sefa Durmuş, saldırının etkisiyle bacağından yaralandı. Neyse ki, saldırganın silahı üç el ateş ettikten sonra tutukluk yaptı, bu sayede daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Olay yerinde başka biri de zarar görebilirdi.

Polis ekipleri olayı hızla inceledi

Saldırının ardından çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çalışana müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Durmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Silah tutukluk yaptı"

Saldırıyı iş yeri sahibi Elif Hatice Güler, detaylı bir şekilde anlattı. Olay anında mağazada bulunmadığını söyleyen Güler, durumu öğrendikten sonra hemen olay yerine geldiğini belirtti. Güler, yaklaşık 15 gün önce de benzer bir saldırının mağazalarına yönelik gerçekleştiğini, ancak bununla ilgisi olmadığını ifade etti. Saldırganın, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçtığını anlatan Güler, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü vurguladı.

Olayın nedenini kimse bilmiyor

Güler, saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. “Bu çocuğun yaşamı ve arkadaş çevresi hakkında bilgimiz yok. Gerçekten neden böyle bir şey yaşandığını anlamıyoruz. Ancak silahın tutukluk yapması büyük bir şans” dedi. Olayla ilgili polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve saldırının arkasındaki sebebi ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.