Rize, tek havası temiz şehir

Türk Toraks Derneği'nin raporuna göre, Türkiye'deki şehirlerin hava kirliliği değerlendirildi. Karadeniz Bölgesi'nden Rize, DSÖ'nün belirlediği standartların üzerinde kalan tek şehir olarak belirlendi.

En kirli hava Iğdır, Muş ve Bursa'da

Türkiye'nin en kirli havasına sahip şehirleri sırasıyla Iğdır, Muş ve Bursa olarak açıklandı. Bu şehirlerde hava kirliliği, sağlık sorunlarına yol açabilecek seviyelerde.

Büyükşehirlerde durum farklı değil

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de hava kirliliği yüksek. İstanbul'da Göztepe, Esenyurt ve Aksaray; Ankara'da Sıhhiye ve Kayaş; İzmir'de ise Bornova ve Bayraklı en kirli bölgeler arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 30 bin kişinin hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.