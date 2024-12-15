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Gündelik hayatın komik yanlarını mizahi bir dille aktaran sanatçılar, izleyicilere kahkaha dolu bir gece vadediyor. Sahne alacak komedyenlerin enerjisi, dinamik performansları ve doğaçlama yetenekleriyle akşamın temposu hiç düşmeyecek.

İzmir’de eğlencenin yeni adresi Cafe Marsyas , 13 Aralık 2024 Cuma akşamı komedi severleri bir araya getiriyor. Saat 20:30’da başlayacak olan Bornova Stand-Up Gecesi , şehrin yükselen stand-up yeteneklerini sahneye taşıyor.

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