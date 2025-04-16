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Vali Gül , sağlık ekiplerinin müdahaleyi hızlı şekilde gerçekleştirdiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

“112’ye ihbar, saat 22.10’da geliyor. Ameliyatın 6-7 saat sürmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra dua edip sonucu bekleyeceğiz.”

İstanbul Valisi Davut Gül, Halk TV’ye yaptığı açıklamada Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gül açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul Valisi Davut Gül, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın 22.10’da ulaştığını ve ameliyat sürecinin 6-7 saat sürebileceğini belirtti.

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