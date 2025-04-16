Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fatih Erbakan Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder için şu ifadeleri kullandı:

“TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.” Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın! 1 can kaybı