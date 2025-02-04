İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı için geri sayım başladı! AKOM, çarşamba öğle saatlerinden itibaren megakenti etkisi altına alacak yoğun kar sağanakları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından AKOM da İstanbul için kritik bir kar uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte çarşamba öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışları, cuma sabahına kadar sürecek.

İstanbul’da kar kalınlığı 10 cm’yi bulabilir!

Kuzeyden esecek sert rüzgarların etkisiyle Karadeniz üzerinden gelen nem yüklü bulutlar, yer yer yoğun kar yağışına sebep olacak.

Şehir merkezinde sıcaklıklar 1-2°C daha düşerse, 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceği belirtiliyor.

Rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği ve bölgede hava şartlarını daha da sertleştireceği tahmin ediliyor.

AKOM: Vatandaşlar tedbirli olmalı!

İstanbul’da kar yağışının cuma sabahı itibarıyla etkisini kaybedeceği, ancak yerini hafif yağmura bırakacağı belirtiliyor. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 5-7°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

AKOM yetkilileri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.