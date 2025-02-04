İzmir’in Bayraklı ilçesi Altınyol Caddesi üzerinde, merkez istikametine seyir halinde olan araçların karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler araçları yoldan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, kazada can kaybı ya da ciddi yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri yol güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

Kazanın meydana geldiği Bayraklı Belediye karşısı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeden geçen sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.