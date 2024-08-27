Son anda hayat kurtaran yastıklar

Küçükçekmece’nin İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşanan olayda, ailevi sorunlar yaşayan bir adam, iki katlı bir binanın 2'nci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin hızlı refleksi sayesinde, adam beton zemine düşmek yerine yastık ve minderlerin üzerine düştü. Olay, saat 22.30 sıralarında Bayrak Sokak’ta meydana geldi.

Şahsı kurtarmak için seferber oldular

Adamın camdan atlayacağını söylemesi üzerine mahalle sakinleri hemen harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen şahıs, kendisini pencereden boşluğa bıraktı. Ancak, vatandaşların binanın yakınındaki mescitten getirdikleri yastık ve minderler, adamın ölümcül bir darbe almasını engelledi.

O anlar kamerada

Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, adamın önce cama çıkıp dua ettiği, ardından kendini aşağı bıraktığı anlar net bir şekilde görülüyor. Vatandaşların cesurca müdahalesi, olası bir trajediyi önlemiş oldu.

Olay yeri tanıkları konuştu

Olay anını anlatan Yusuf Akıncı, “Sokaktan geçiyorduk, bir kişinin pencereden sarktığını gördük. İlk iş olarak polisi aradık. Ardından hemen mescitten minderler getirip önlem aldık. Adam kendini bıraktığında, minderler sayesinde sadece ayağını vurdu” dedi.

Başka bir mahalle sakini Seyid Ahmet Tekin ise, “Adamı ikna etmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Polis gelince cama çıktı, dua etti ve bir anda kendini bıraktı. Neyse ki atlarken yastıklar sayesinde ciddi bir şey olmadı” diye konuştu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.