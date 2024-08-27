Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza, Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 DOD 200 plakalı otomobil sürücüsünün, 34 HD 2389 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis inceleme başlattı

Kaza nedeniyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.