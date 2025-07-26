İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, Ü.E. isimli kişinin liderliğini yaptığı suç örgütüne ağır bir darbe vurulduğunu duyurdu.

Operasyonlarda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 26 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 21’inin tutuklandığı bildirildi. Yerlikaya’nın açıklamasına göre operasyonlar, İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

24 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait 24 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, bir balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Kasten öldürme”, “Silahla tehdit”, “Silahla kasten yaralama”, “Nitelikli yağma” ve “6136 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından adli işlem başlatıldı.

16,2 milyon dolarlık mala el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayandırılan açıklamada, şüphelilere ait toplam 16,2 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğu belirtildi. El konulan varlıklar arasında iki otel, taşınır mallar ve nakit döviz yer aldı.

Örgüt üyeleri cinayet ve silahlı saldırı ile suçlanıyor

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, örgüt üyeleri İstanbul’da bir cinayet olayına karıştı. Ayrıca bazı iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri, çeşitli işletmeleri zorla ele geçirmeye çalıştıkları ve çevreye tehdit oluşturdukları belirlendi.

Yerlikaya kararlılık mesajı verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nı tebrik etti. Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.