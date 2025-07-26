Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi A.Y., Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yetkisiz giriş yaparak özellikle FETÖ soruşturma dosyalarında usulsüz işlemler gerçekleştirmekle suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.Y. ile birlikte 15 kişi hakkında ağır suçlamalar yöneltilirken, A.Y.’nin 7 ayrı suçtan 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcı Şifreleriyle UYAP’a Girdi, Delilleri Sildi

İddianameye göre A.Y., görevli olduğu Ankara Adliyesi’nde bazı savcılara ait sistem şifrelerini temin ederek UYAP’a giriş yaptı. Özellikle FETÖ bağlantılı soruşturma dosyalarında delil karartma, taraf silme ve belge değiştirme gibi sistematik müdahalelerde bulundu.

Bu işlemlerin, hem kendi oturumu hem de savcılardan elde ettiği şifrelerle açılan oturumlar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

İhbar Eski Eşinden Geldi

Soruşturmanın fitilini ise A.Y.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Z.E. ateşledi. Savcılığa yaptığı ayrıntılı ihbarda, A.Y.’nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol ile bağlantılı olduğunu ve bazı dosyaları para karşılığı değiştirdiğini iddia etti.

Bu bilgi sonrası teknik inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, delilleri doğruladı ve A.Y.’nin adli sisteme “içeriden müdahale” ettiği kapsamlı bir usulsüzlük zincirini açığa çıkardı.

Suç Listesi Kabarmış Durumda

Zabıt katibi A.Y. hakkında yöneltilen suçlamalar şöyle:

Silahlı terör örgütüne yardım

Bilişim sistemine yetkisiz erişim

Gizliliğin ihlali

Resmi belgede zincirleme sahtecilik

Delil karartma

Suçluyu kayırma

Rüşvet alma

Toplamda 7 ayrı suçtan 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

15 Kişilik Şebeke de Yargılanacak

A.Y. dışında iddianamede yer alan 15 kişi hakkında da;

Rüşvet vermek

Örgüt üyeliği

Yargı sürecine müdahale

Resmi belgede sahtecilik

gibi suçlamalar yöneltiliyor. Şüphelilerin çoğunun avukat, memur ve eski adliye çalışanı olduğu öğrenildi.

İlk Duruşma 25 Ağustos’ta

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek ilk duruşmayı 25 Ağustos 2025 tarihinde yapacak. Türkiye yargı sistemini derinden sarsan bu olayda, adli sisteme içeriden yapılan müdahalelerin nasıl organize edildiği ve sorumluların ne gibi cezalar alacağı merakla bekleniyor.