İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Avcılar ilçesinde 2 binada hasara yol açtı. Merkezdeki 5 katlı bir binanın duvarlarında ve sıvalarında çatlamalar ve patlamalar meydana gelirken, Ambarlı Mahallesi’ndeki bir binada da kolonlardaki çatlamalar nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi ve bina mühürlendi. Binada oturanlar ise kentsel dönüşüm kararı aldı.

Binada hasar tespit çalışmaları yapıldı

Deprem sonrası Avcılar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmaları yaptı. Merkezdeki 5 katlı binanın duvarlarında sıva patlamaları ve çatlamalar meydana gelirken, yapılan incelemede binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Ancak binanın güvenliği için geçici mühürleme kararı alındı.

Ambarlı Mahallesi’ndeki bina mühürlendi

Ambarlı Mahallesi’ndeki bir binada ise kolonlardaki çatlamalar nedeniyle vatandaşlar tahliye edilerek bina mühürlendi. Avcılar Belediyesi’nin yönlendirmesiyle binada çevre güvenliği alındı.

"Gerekli tedbirleri alacağız"

Yönetici Tuncay Uğurtekin, yapılan incelemenin ardından binada kentsel dönüşüm kararı aldıklarını açıklayarak, "Sabah saatlerinde Avcılar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı. Kolonlara baktılar. Binanın taşıyıcı yüklerinde sıkıntı yok duvarlarda sıva patlağı meydana geldi. Onunla da ilgili gerekli raporlar tutuldu. Yönetim olarak bize bilgi verildi. Biz de çevre güvenliği alarak patlayan sıvaları temizliyoruz. Şu anda bina mühürlü. Ama gerekli tedbirleri alıp belediyeye müracaat yapacağız. Zaten binada kentsel dönüşüm kararı aldık. Binadan karot alınacak" dedi.