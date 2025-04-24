Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 işçinin durumu ağır

Patlamanın şiddetiyle büyük bir gürültü duyulurken, çevredeki iş yerlerinde de panik yaşandı. İlk belirlemelere göre patlamada 1 işçinin durumu ağır, 4 işçi ise hafif yaralandı. Yaralılar, hızla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.