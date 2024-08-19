17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvetten elde edilen paranın yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığı usulsüz tapu işlemleri yapıldığı tespit edildi. Tapu Müdürlüğü'nde görevli kişiler arşivden usulsüz evrak temin ederek, emlakçıların rüşveti güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu memurlarına ulaştırdığı ortaya çıktı.

Operasyonda yakalananlar arasında, görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru da bulunuyor. Ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.