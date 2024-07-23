Uşak’ta motorlu kara taşıtları sayısı, 2024 yılı itibarıyla 167 bin 840’a ulaştı. İlin trafik verileri, 2024 yılı Kasım ayında güncellendi.

Kasım 2024 verilerine göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araçların türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Motosikletler yüzde 50,2, otomobiller yüzde 38,1, kamyonetler yüzde 6,7, traktörler yüzde 3,1, kamyonlar yüzde 1,2, minibüsler yüzde 0,4, otobüsler yüzde 0,2 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1.

Ayrıca, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlerine göre önceki aya göre değişim oranları şu şekilde belirlendi: Kamyonlarda yüzde 41,2, otobüslerde yüzde 39,1, minibüslerde yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 34,3, kamyonetlerde yüzde 24,2, traktörlerde yüzde 22,7, otomobillerde yüzde 15,2 ve motosikletlerde yüzde 10,5 azalma görüldü.

Uşak’ta araç dağılımı ve kişi başına düşen araç sayısı

Uşak’ın toplam araç sayısı 167 bin 840 olarak belirlendi. Araçların türlerine göre dağılımı ise şu şekilde:

Otomobil: 78 bin 345

78 bin 345 Minibüs: 2 bin 159

2 bin 159 Otobüs: 1 bin 367

1 bin 367 Kamyonet: 21 bin 773

21 bin 773 Kamyon: 4 bin 559

4 bin 559 Motosiklet: 37 bin 141

37 bin 141 Özel Amaçlı Taşıt: 462

462 Traktör: 22 bin 034

Uşak’ın toplam nüfusu 377 bin 1 kişi olarak belirlenirken, araç başına düşen kişi sayısı 2,24 ve otomobil başına düşen kişi sayısı ise 4,81 olarak hesaplandı.