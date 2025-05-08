Spotify, mobil uygulamasına eklediği yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu yeniliklerden biri, kullanıcıların istemedikleri şarkıları 30 gün boyunca öneri listelerinden çıkarabileceği "30 Günlük Erteleme" özelliği. Ayrıca, Akıllı Karıştır (Smart Shuffle) özelliğini kapatma seçeneği de sunuluyor.

30 Günlük Erteleme ile şarkı önerilerini kontrol altına alın

Spotify, kullanıcıların müzik önerilerini daha iyi yönetebilmesi için "30 Günlük Erteleme" özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aynı şarkının tekrar tekrar önerilmesinin önüne geçebilecek. Kullanıcılar, bir şarkıyı geçici olarak öneri listelerinden kaldırarak, o şarkının bir ay boyunca çalma listelerinde yer almasını engelleyebilecekler. Şu an için yalnızca Premium kullanıcılarına sunulan bu özellik, yakında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

Yeni şarkı kontrol seçenekleri

Spotify, kullanıcıların müzik akışlarını daha kişisel hâle getirebilmesi için farklı seçenekler sunuyor. "30 Günlük Erteleme" butonunun yanı sıra, "Şimdi Oynatılıyor" ekranında yeni kısayollar eklenerek, Karıştır, Akıllı Karıştır, Tekrarla ve Uyku Zamanlayıcısı gibi işlevlere kolay erişim sağlanıyor.

Öneri listelerini önceden kontrol etme

Spotify, "30 Günlük Erteleme" özelliğiyle birlikte, kullanıcıların kuyruğundaki şarkıları önceden görmesini sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar istemedikleri şarkıları erken fark edebilecek ve kaldırma işlemi yapabilecek. Ayrıca, "Gizle" özelliği güçlendirilerek, bir şarkı gizlendiğinde, o şarkı tüm cihazlardan siliniyor.

Spotify'ın algoritma geliştirmeleri

Spotify, öneri algoritmalarının kusursuz olmadığını kabul ediyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yenilikler ekliyor. "30 Günlük Erteleme" özelliği, müzik zevklerine daha fazla kontrol sağlamak isteyen kullanıcılar için ideal bir özellik olacak.