Microsoft, Apple'ın App Store'daki uygulama içi satın alma işlemlerinden aldığı yüzde 30'luk komisyon oranını sert bir şekilde eleştirerek, bu uygulamanın ekonomik ve rekabetçi açıdan adil olmadığını öne sürdü. İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bu açıklamalar, iki teknoloji devinin arasındaki gerilimi artırdı.

Yüzde 30 komisyonun ekonomik sürdürülebilirliği tartışılıyor

Microsoft, Apple’ın uygulama içi satın alma işlemlerinden aldığı yüzde 30'luk komisyon oranının ne ekonomik olarak sürdürülebilir ne de haklı gösterilebilir olduğunu belirtti. Şirket, bu yüksek komisyon oranının uygulama geliştiricileri için ciddi bir yük oluşturduğunu ve bu durumun rekabeti engellediğini ifade ediyor. Microsoft'a göre, Apple’ın uygulama dağıtımındaki tekelleşmesi, rekabetin olmamasına neden oluyor ve bu da piyasa koşullarının adil olmadığını gösteriyor.

Apple'ın tekelci yaklaşımı ve iOS'un kısıtlamaları

Apple, iOS platformunda yalnızca kendi App Store’u üzerinden uygulama dağıtımına izin veriyor. Bu durum, kullanıcıların ve geliştiricilerin üçüncü taraf uygulama mağazalarını kullanmasını engelliyor. Microsoft, bu durumun, özellikle bulut oyun hizmetleri gibi yeni teknolojilerin iOS üzerinde sunulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Google'ın açık kaynaklı Android platformunun sunduğu esneklik ve rekabet ortamının aksine, iOS'taki kısıtlamalar uygulama geliştirme ve dağıtım süreçlerini sınırlandırıyor.

Microsoft'un rakip mobil uygulama mağazası planları

Microsoft, uzun bir süredir kendi mobil uygulama mağazasını geliştirme sürecindeydi. Şirket, Apple App Store ve Google Play Store’a rakip olarak planlanan Xbox Game Store'un, üçüncü parti uygulama olarak indirilebileceğini duyurdu. Bu yeni mağaza, Microsoft'un mobil uygulama pazarında daha fazla etki alanı yaratma hedefini destekleyecek ve Apple’ın mevcut tekelleşmiş yapısına alternatif oluşturmayı amaçlayacak.