İtalya'nın üç büyük sanayi bölgesi, artan taleple ekonomik kazanç sağladı.Türkiye'deki yükselen enflasyon, sadece Türk ekonomisini değil, Avrupa'nın lüks ürün pazarını da derinden etkiliyor. İtalya'nın mücevher üretim merkezlerinde, Türkiye'den gelen artan altın talebiyle birlikte ithalat patlaması yaşandı. Reuters'ın raporuna göre, Türkiye'nin enflasyona karşı güvenli liman olarak altına yönelmesi, İtalya'nın mücevher sektörü için büyük bir ekonomik fırsat sundu.

Altın talebi patladı

İtalya'nın mücevher üretiminde lider bölgeleri olan Arezzo, Vicenza ve Valenza Po, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'den gelen altın mücevher talebiyle rekor seviyede ihracat gerçekleştirdi. Özellikle Arezzo bölgesinde, Türkiye'ye yapılan mücevher ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 oranında artarak 1.8 milyar euroya ulaştı. Bu artış, Türkiye'deki yüzde 61.8 oranındaki yıllık enflasyonun bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon altın talebini tetikledi

Reuters'ın haberinde, Türkiye'deki yüksek enflasyonun, halkı değer kaybetmeyen güvenli limanlara yönelttiği vurgulandı. Altın, hem belirsiz dönemlerde güvenli bir yatırım aracı olarak hem de yüksek enflasyona karşı bir koruma olarak tercih ediliyor. Bu eğilim, İtalyan mücevher sektörüne ciddi bir talep artışı sağladı.

Toskana ekonomisine can suyu

Artan altın talebi, İtalya'nın zorlu ekonomik şartlar altında mücadele eden Toskana bölgesi için de olumlu bir gelişme oldu. Floransa bölgesinde deri ürünleri ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 23 oranında düşüşle 1.35 milyar euroya gerilerken, mücevher sektöründeki bu canlılık, bölgenin ekonomik kaybını telafi etti. İtalya'nın lüks mal talebindeki küresel yavaşlama karşısında yaşadığı sıkıntılara rağmen, altın mücevher ithalatındaki bu yükseliş, ülkenin ekonomisine beklenmedik bir destek sağladı.