UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Lazio sahasında Bodo Glimt'i ağırlayacak. Turun ilk ayağında beklenmedik bir yenilgi alan Lazio sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Ayağına gelen birçok fırsatı değerlendiremeyen Bodo ise daha farklı bir galibiyeti elinden kaçırmıştı. İlk maçta Bodo'nun gollerini Saltnes kaydetti. Lazio son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken Bodo oynadığı son 5 maçının tamamını kazandı.

Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali Lazio - Bodo Glimt maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da tabii spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.