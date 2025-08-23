İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, ilçe başkanlarıyla düzenlediği toplantıda 27 Ağustos’ta başlatılacak olağan kongre sürecini duyurdu. Başkan İksir, delege seçimleri ve kongre takviminin netleşmesinin ardından bilgilendirmelerin basınla paylaşılacağını belirtti.

İlçe başkanlarıyla istişare yapıldı

Toplantıda 17 ilçe başkanıyla bir araya gelen İksir, kongre süreci ve partinin genel gündemi hakkında istişarelerde bulundu. İl başkanı, kongre sürecinin hem partiye hem de şehre hayırlı olmasını temenni etti.

İksir’den partinin duruşuna vurgu

Başkan İksir, konuşmasında, İYİ Parti olarak çeşitli engelleri aşarak bugünlere gelindiğini ifade etti. "Her türlü engellemeye ve arkamızdan çevrilen oyunlara rağmen Türk milleti adına doğrunun ve adaletin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Takvim ilerleyen günlerde açıklanacak

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, delege seçimleri ve kongre tarihlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kongre süreci, partinin örgütlenme faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak planlanıyor.