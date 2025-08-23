İzmir’de 6 Ağustos itibarıyla başlayan gece su kesintileri, yeni planlama kapsamında 3 günde bir uygulanmaya devam ediyor. Kuraklık ve azalan su kaynakları, vatandaşların evlerinde suyu depolama ihtiyacını artırdı.

Bidon talebi iki kat arttı

Bidon üretim fabrikası sahibi Anıl Özüduru, su kesintilerinden dolayı talebin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti. Özüduru, “Su stoklama ve taşıma ürünlerimize talep geçen yıla göre iki kat arttı. Depolarımızda hazır stok bulundurup bayilerimize hızlı şekilde tedarik sağlıyoruz” dedi.

Ürünler dayanıklı ve gıdaya uygun

Özüduru, ürünlerin iç yüzeyinin beyaz, dışının mavi ve çift katlı olduğunu belirtti. Vatandaşlar, bidonları hem uzun süreli stok hem de günlük su taşıma amacıyla kullanıyor. En çok 220 litrelik, 30 litrelik ve 20 litrelik bidonlar tercih ediliyor.

Vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor

Vatandaşlar, su krizinin kalıcı çözümü bulunana kadar bidonlarla su depolayarak önlem alıyor. Özüduru, su krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.