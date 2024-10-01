İYİ Parti, yabancılara döviz ve gayrimenkul karşılığında verilen Türk vatandaşlıklarının iptali için hukuki mücadele başlattı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, “Türk milli kimliği ve vatandaşlık onuru tehlike altında” diyerek, vatandaşlık iptali için Ankara İdare Mahkemesi ve Danıştay’a dava açtıklarını açıkladı.

"İYİ Parti Türk milletinin hukukunu savunuyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Danıştay önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin milli kimliğinin ve vatandaşlık kavramının istismar edildiğini belirtti. Dervişoğlu, özellikle son yıllarda yabancılara konut veya döviz karşılığında verilen Türk vatandaşlıklarının hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, bu uygulamaya karşı hukuki yollara başvurduklarını söyledi.

Dervişoğlu, “Son 7 yılda yabancılara toplam 309 bin konut satıldı ve bu konut satışlarının yarısının vatandaşlık karşılığında gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi, istisnai vatandaşlık şartlarını açıkça belirtirken, bu şartların arasında döviz veya taşınmaz karşılığı vatandaşlık vermek yok. Anayasa da bu konunun yönetmelik ile düzenlenemeyeceğini açıkça vurguluyor” dedi.

"Döviz ve gayrimenkul karşılığı vatandaşlık anayasaya aykırı"

Dervişoğlu, kanunun belirlediği şartların dışına çıkılarak verilen vatandaşlıkların geçersiz olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle, döviz veya gayrimenkul karşılığı dağıtılan vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına ve Danıştay’a dava açtıklarını bildirdi. Açıklamasında, “Türk milletinin hukukunu, vatandaşlık onurunu ve ülke bütünlüğünü koruma amacıyla bu davayı açtık. Cumhurbaşkanlığı kararıyla dağıtılmış tüm bu vatandaşlıklar, hem Anayasa’ya hem de ilgili kanunlara aykırıdır” ifadelerini kullandı.

238 bin Suriyeliye verilen vatandaşlıklar gündemde

Dervişoğlu, ikinci davayı ise İçişleri Bakanlığı’nın Suriyeli sığınmacılara verdiği vatandaşlıkların iptali için açtıklarını duyurdu. İYİ Parti’nin resmi verilerine göre, hükümet bugüne kadar 238 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verdi. Bu sayının büyük bir kısmının geçici koruma statüsü altında Türkiye’de bulunan sığınmacılardan oluştuğunu belirten Dervişoğlu, “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, geçici koruma altındaki kişiler ikamet süreleri dolsa bile vatandaşlığa başvuramazlar” dedi.

Dervişoğlu, ayrıca Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ve Hatay meselesi sebebiyle 1927’de çıkarılan ve halen yürürlükte olan bir düzenlemeye dikkat çekti: “Bu düzenleme, Suriye uyruklu yabancıların mülk edinerek vatandaşlık kazanmasını yasaklıyor.”

"Yasa dışı verilmiş 238 bin vatandaşlık iptal edilmeli"

İYİ Parti’nin Danıştay’a sunduğu dilekçeye göre, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıklar, hukuki temellere dayanmadığı için iptal edilmelidir. Dervişoğlu, “Hükümetin kanunları ihlal ederek verdiği bu 238 bin vatandaşlık, Türk hukuk sistemine ve vatandaşlık kavramına zarar veriyor” diyerek, hukukun tecelli etmesi ve bu vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti, Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesine açtığı davalarla, para karşılığı dağıtılan tüm vatandaşlıkların iptalini talep etti. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin de aynı konuyla ilgili açtığı davaya feri müdahil olarak katıldıklarını belirtti.