“Milliyetçilik dersi kimsenin haddi değildir”

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, AK Parti Aydın eski Milletvekili Metin Yavuz ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’in kendisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özellikle 15 Temmuz ile ilgili kullandığı “Bu benim bayramım değil” ifadesinin ardından Yavuz’un yaptığı eleştirilere yanıt veren Ertürk, kendisinin vatansever kimliğini sorgulayanlara şu sözlerle yanıt verdi:

“Ben, vatani görevini doğuda gönüllü olarak 18 ay yedek subaylıkla yapan bir vatan evladıyım. Milliyetçilik dersi vermek kimsenin haddi değildir. Biz, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını şiar edinmiş bir nesiliz.”

“Bazı sorulara açıklık getirilmesi gerekiyor”

Ahmet Ertürk, Metin Yavuz’a yönelik açıklamalarında çeşitli iddiaları da gündeme taşıdı. Ertürk, kamuoyunun yanıt beklediği soruları sıraladı:

“FETÖ soruşturması sonrası gözaltına alınan kardeşi ve yeğeni hakkında ne tür pazarlıklar yapıldı?”

“Pandemi döneminde sahibi olduğu EGEMED hastanelerinin tek yetkili test merkezi olmasıyla kimler kazanç sağladı?”

“TAHAP üzerinden alınan yüzlerce ton şeker nerede, bu konuda çiftçiye hesap verildi mi?”

Mehmet Erdem’e “alçak FETÖ söylemi” tepkisi

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’in kendisi hakkında kullandığı “alçak bir FETÖ söylemi” ifadesine de tepki gösterdi. Bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ertürk, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

“Siyasi ayak araştırılsın önergesi neden reddedildi? 12 vatan evladı şehit olmuşken, teröristlerin muhatap alınmasına neden sessiz kalındı? İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesi neden AKP ve MHP oylarıyla reddedildi?”

“İYİ Parti sahtekarlıklara ve sessizliğe karşıdır”

İYİ Parti olarak teröre ve etik dışı ilişkilere karşı net duruş sergilediklerini belirten Ahmet Ertürk, partilerinin tavrının açık olduğunu vurguladı. Ertürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz İYİ Parti olarak, teröristlerin silah bırakmamasından, serbest bırakılmasından ve sahtekarlıklardan rahatsızız.”

“Sırça köşkte oturuyorsanız taş atmayacaksınız”

Ahmet Ertürk, açıklamalarının sonunda eski milletvekilleri Metin Yavuz ve Mehmet Erdem’e hitaben şu sözlerle seslendi:

“Aydınımızı temsil etmesi için seçilen ancak memlekete bir katkısı olmayan siz iki eski milletvekili şunu unutmasın: Sırça köşkte oturuyorsanız başkasına taş atmayacaksınız.”