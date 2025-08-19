İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hale Demirtepe ile bir araya geldi. Görüşmede merkezin mevcut faaliyetleri değerlendirilirken, geleceğe yönelik proje ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

'TEŞEKKÜR MESAJI'

Prof. Dr. Yusuf Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hale Demirtepe ile bir araya geldik. Merkezimizdeki güncel çalışmaları ve ilerisi için projelerimizi değerlendirdiğimiz değerli öğretim üyemize emekleri için teşekkür ederim.”

İYTE, sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki bilimsel yaklaşımıyla Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer almaya devam ediyor.