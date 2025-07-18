İzmir'de İZBETON’un kooperatif ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı. Soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 kişi hakkında dava açıldı.



İddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İZBETON'un çeşitli projelerinde usulsüz protokoller yapıldığı belirtildi. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da dahil 65 sanık için 3 ila 45 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

584 konutluk projede imza yetkisi sorgusu

Örnekköy'de yapılması planlanan 584 konut ve 27 iş yerinin inşaatı için, henüz kurulmamış bir kooperatifle sözleşme imzalandığı ifade edildi. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yönetim kurulu kararı olmadan bu adımı attığı belirtildi.

Usulsüz imzalar ve eksik denetimler

Projelerde yapılan beton ve donatı testlerinin bazı bloklarda teknik şartlara uymadığı, bazı yapıların yıkıldığı ve sürecin tek taraflı imzalarla yürütüldüğü iddia edildi.

Belediye 41 milyon TL kira desteği verdi

Gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hak sahiplerine toplamda 41 milyon 935 bin TL kira desteği sağladığı açıklandı.

Kooperatifler vatandaşlardan para topladı

Projelerin bazı taşeron firmalara devredildiği, bazı kooperatiflerin ise vatandaşlardan doğrudan para topladığı iddia edildi.

5,9 milyonluk harcama incelemesi

İZBETON'un 2021-2024 yılları arasındaki 129 faturasının incelendiği ve toplamda 5 milyon 937 bin TL’lik harcamanın şirket faaliyetleriyle bağının kurulamadığı belirtildi. 11 faturanın aslına ulaşılamadığı da aktarıldı.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Tunç Soyer ifadesinde, “Projelerle vatandaşı uygun maliyetle ev sahibi yapmak istedik. Kooperatif devrine dair bilgim yok,” dedi.

Şenol Aslanoğlu ise kooperatifte kısa süre görev yaptığını, inşaatların kendi döneminden sonra da sürdüğünü söyledi.

“Belediye kendi inşaatını mühürledi”

Dönemin İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, iyiniyetle hareket ettiklerini savunarak, projelerin tapularının hâlâ kamuya ait olduğunu ve herhangi bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü.

Ağır suçlamalar

Sanıklar hakkında kamu kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık, şirket yöneticilerinin hileli işlemleri ve zincirleme dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltildi. 3 yıldan 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları isteniyor.