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Ayrıca, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu’nun 1 deniz mili açıklarında batan botta kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen diğer bir lastik bottaki 12’si çocuk 36 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45’te Karaburun açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmen lerin bulunduğunu tespit etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botta 10’u çocuk 23 göçmen kurtarıldı.

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