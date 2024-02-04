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Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.