İzmir’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 95 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 29 göçmen ise deniz ortasında kurtarıldı.
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes, Seferihisar, Dikili ve Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik dört ayrı operasyon düzenledi.
Menderes açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar açıklarında da 17’si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Karada ve denizde yakalandılar
Dikili’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada 7’si çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler ayrıca Karaburun açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15’i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yakalanan ve kurtarılan toplam 95 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türk kara sularında can güvenliği tehlikeye düşen göçmenlerin kurtarılması ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.”