Kruvaziyer turizminin gözde destinasyonlarından biri olan İzmir Alsancak Limanı, 2024 yılında yolcu ve gemi sayısında önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 13 kruvaziyer gemisiyle 10 bin yolcu ağırlayan liman, bu yıl Ocak-Eylül döneminde 46 kruvaziyer gemisiyle toplam 129 bin 298 yolcuyu ağırladı.

Yolcu sayısında büyük artış

İzmir Alsancak Limanı’na 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde gelen yolcu sayısı 124 bin 116 olurken, 5 bin 182 yolcu da şehirden ayrıldı. Böylece kruvaziyer turizmi, bir önceki yıla kıyasla ciddi bir büyüme göstererek İzmir’in bu alandaki potansiyelini güçlendirdi.

Turizme katkısı artıyor

İzmir Alsancak Limanı, Türkiye’nin önemli kruvaziyer duraklarından biri haline gelirken, turizm gelirlerine de önemli katkı sağlıyor. Kruvaziyer yolcularının şehirde geçirdikleri zaman boyunca otel, restoran ve alışveriş gibi farklı sektörlere hareketlilik kazandırması, kentin ekonomisine ciddi bir ivme kazandırıyor.

2024’te yaşanan bu büyüme, İzmir’in kruvaziyer turizminde daha da fazla pay alacağına işaret ediyor. Liman yönetimi ve yerel otoriteler, önümüzdeki yıllarda daha fazla gemi ve yolcu çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir, bu alanda lider destinasyonlar arasında yer almak için altyapı ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.