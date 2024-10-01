Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi için fırtına ve kuvvetli sağanak yağış tahmininde bulunarak Kastamonu'ya 'turuncu' kodlu uyarı yaptı. Bu uyarının ardından, Kastamonu'da okullar tatil edildi ve fırtınanın etkileri hissedilmeye başlandı.

Cide ilçesinde akşam saatlerinden itibaren, metrelerce yükselen dev dalgalar sahili dövmeye başladı. Dalgaların etkisiyle deniz suyu Cide-Bartın karayoluna taştı ve taş ile kumlar yola sürüklendi. Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, yolda önlem alarak iş makineleriyle sürüklenen taş ve kumları temizlemek için harekete geçti. Şu anda yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Cide'deki fırtına ve dalga olayının daha ne kadar süreceği merak konusu.