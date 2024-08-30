İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Altınyol Caddesi'nin Salhane mevkiinde meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Merkez istikametine doğru ilerleyen yol üzerinde bulunan arızalı araç, yol dışına çekilmek üzere çalışmaların sürdüğü bölgede kısmi trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Araç kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, arızalı aracın güvenli bir şekilde yol dışına çıkarılması için müdahalede bulunuyor. Bu süreçte, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerimizin sabırlı olmaları ve alternatif rotaları değerlendirmeleri tavsiye edilmektedir. Trafik akışında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bölgedeki yoğunluk zaman zaman artış gösterebileceğinden, yol kullanıcılarının tedbirli olmaları duyuruldu.