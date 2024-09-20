Altınyol Karşıyaka istikameti Hiltongarden önünde arızalanan araç trafiği olumsuz etkiliyor. 500 metrelik bir yoğunluk oluştu, sürücüler dikkatli olmalı.

Trafik yoğunluğu oluştu

İzmir'in Altınyol Karşıyaka yönünde, Hiltongarden oteli önünde meydana gelen araç arızası, trafikte aksamalara neden oluyor. Aracın sağ şeritte arızalanması üzerine güvenlik önlemleri hızla alındı ve aracı yol dışına çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ancak bu durum, özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahı kullanan sürücüler için 500 metrelik bir trafik sıkışıklığı oluşturdu.

Alternatif güzergah önerisi

Yetkililer, bu noktada ilerleyen sürücülerin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini bildirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafiğin normale dönmesi bekleniyor.