İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmir Art, İzmir’in kültür sanat dünyasına katkılarıyla “Yılın En Faydalı İçerik Üreticisi” seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Öğretmenlerin takdirini kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat alanındaki öncü platformu İzmir Art, İzmir Sınav Eğitim Kurumları’nın düzenlediği ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ve öğretmenin oy kullandığı “İzmir’in Enleri” yarışmasında önemli bir ödül kazandı.

14 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, İzmir Art, “Yılın En Faydalı İçerik Üreticisi” seçilerek oyların yüzde 60’ını aldı. Ödüller, Karşıyaka Sınav Koleji’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. İzmir Art adına ödülü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve İzmir Art Koordinatörü Tuğçe Demiröz teslim aldı.

Kültür ve sanatın İzmir’deki adresi

İzmir Art, kentteki tüm kültür sanat etkinliklerini tek bir platformda toplayarak hem bilinirliği artırıyor hem de kültür sanat gündemini güncel tutuyor. Platform, İzmir’in sanatsal kimliğini ön plana çıkararak, kentte yaşayanların kültür ve sanatla buluşmasını kolaylaştırıyor.

“Sanatla renklendirmeye devam edeceğiz”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, ödülün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Öğrencilerin ve gençlerin arasında olmak ve onların layık gördüğü bir ödülü almak bizi çok mutlu ediyor. İzmir Art ile şehrimizi kültür ve sanatla renklendirmeye devam edeceğiz.”

“İzmir, gelişimini sanata ve kültüre borçlu”

İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi İlker Sümer de ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmir’in gelişimine katkı sağlayan bireylere teşekkür ederek şunları söyledi: “Türkiye’nin en çağdaş kentlerinin başında gelen İzmir, gelişimini sanata, kültüre ve ekonomiye katkı sunan sizler gibi öncü isimlere borçlu. Şehrimiz ve ülkemiz adına fark yaratan çalışmalarınız için teşekkür ederiz.”

İzmir Art’ın bu ödülle taçlanan başarısı, İzmir’de kültür ve sanatın gelişimine katkı sağlarken, gençlerin ve öğretmenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Platform, gelecekte de kentin kültür ve sanat gündemini belirleyen önemli bir aktör olmaya devam edecek.