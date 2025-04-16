Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullara yönelik atama politikası çerçevesinde İzmir Atatürk Lisesi’nde görevli 50 öğretmenin yer değişikliği kararı, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Veliler okul önünde imza kampanyası başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da kampanyaya destek verdi.

Velilerden kurumsal kimliğe sahip çıkma çağrısı

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmeleri kapsamında, İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi’nde 50 öğretmenin görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Bu karar üzerine okulun velileri, öğrencileri ve mezunları tarafından okul önünde imza kampanyası başlatıldı.

Başkan Tugay’dan destek: “Yanlış uygulamaya karşıyız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürk Lisesi’ne giderek kampanyaya imza atarak destek verdi. Tugay, "İzmir Atatürk Lisesi gibi köklü kurumlara yönelik bu tür uygulamaların doğru olmadığını düşünüyorum. Eğitimin niteliğini olumsuz etkileyen her adımın karşısında durmalıyız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulacak

Toplanan imzalar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Kampanya metninde şu ifadelere yer verildi:

“Okulumuzun eğitim kadrosundan 50 öğretmenimizin hiçbir kritere bağlı olmaksızın görevlerine son verilmiştir. Bu uygulama okulumuzun tarihine ve bilimsel, laik eğitim geleneğine zarar vermektedir. Eğitim-öğretim yılının ortasında yapılan bu değişiklik, eğitim ortamının işleyişini olumsuz etkilemektedir. Öğretmenlerimizin yeniden görevlerine dönmesini talep ediyoruz.”