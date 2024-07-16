İzmir-Aydın sınırındaki ormanlık alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) altın arama çalışmalarına başladı. Bölge halkı, madene karşı büyük bir tepki gösteriyor.

Sondaj çalışmaları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MTA, İzmir-Aydın sınırında yer alan ormanlık bölgede dördüncü grup maden arama çalışmalarını başlattı. MTA Ege Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda karot, kırıntı ve numune alınması için üç noktada sondaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü onay verdi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 802 metrekarelik alanı MTA’ya teslim ederek sondaj çalışmaları için gerekli onayı verdi. Bu çalışmaların sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda, bölge Bakanlık tarafından ihaleye çıkarılabilecek ve özel bir maden şirketine verilebilecek. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlatacak.

Siyanür tehdidi ve halk tepkisi

MTA’nın arama yaptığı dördüncü grup madenler arasında altın, gümüş, platin, bakır ve demir gibi metalik madenler yer alıyor. Bu madenlerin çıkarılmasında siyanür kullanımı mümkün ve bu durum bölge halkını endişelendiriyor.

Köyler ve çevre örgütleri harekete geçti

Çalışmaların yapıldığı saha, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli, Küre ve Küçükören köyleri arasında bulunuyor. Bölge halkı ve çevre örgütleri, sondaj çalışmalarına karşı harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Bademli Köyü meydanında mahalle muhtarının çağrısıyla düzenlenen halk buluşmasında, Ödemiş Koza Derneği ve Aydın Çevre Platformu temsilcileri, maden çalışmalarının tarım ve hayvancılığa olası etkilerini tartıştı ve mücadele yollarını görüştü.

"Madene karşıyız"

Bademli Köy Muhtarı Sema Emine Özbaş, köylerinde maden sahası istemediklerini belirtti. Özbaş, "Üç yıl önce burada maden olduğu tespit edilmiş ve şimdi altın, gümüş gibi değerli metaller aranıyor. Biz burada maden çalışmalarına karşıyız. Orman köyüyüz ve tapu sorunlarımız var. Maden çalışmalarının başlaması durumunda köyümüzde yaşama şansımız kalmaz. Göç etmek zorunda kalırız" dedi.

Geçim kaynakları tehlikede

Muhtar Özbaş, "Saha çam ve meyve ağaçlarıyla kaplı. Köyümüzün geçim kaynakları arasında kestane, ceviz, kiraz ve erik bulunuyor. Maden gelirse atalarımızdan kalma her şeyi kaybederiz. Bizi avutmaya çalışıyorlar ama ya değerli madenler bulunursa ne olacak?" diye ekledi.