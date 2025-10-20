İzmir basınının duayen isimlerinden Cemal Soyoğul, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Soyoğul’un vefatı, İzmir medya camiasında büyük üzüntü yarattı.

Cemal Soyoğul hayatını kaybetti

İzmir basınının sevilen isimlerinden Cemal Soyoğul, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soyoğul’un ölümü İzmir medya camiasında derin üzüntüye yol açtı.

İzmir basınının emektar ismi

Cemal Soyoğul, uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nin İzmir Bürosu’nda İdari İşler Sorumlusu olarak görev yaptı. 18 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevle, İzmir basınının önemli figürlerinden biri haline geldi.

Ahmet Piriştina döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Soyoğul, Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) İdari Koordinatörü olarak çalıştı.

Yeni Asır’ın ilk kadın genel yayın yönetmeni olan, Egedesonsöz, Diva Dergisi, Kent ve Yenigün gazetelerinin kurucularından Gazeteci Yazar Gönül Soyoğul’un eşi olan Cemal Soyoğul’un vefatı, meslektaşlarını da yasa boğdu.

71 yaşında hayata veda eden Soyoğul’un cenazesinin önümüzdeki günlerde İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir medyasından başsağlığı mesajları

İzmirli gazeteciler ve meslek kuruluşları, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Birçok meslektaşı, Soyoğul’un gazetecilikteki özverili duruşuna ve insan ilişkilerindeki samimiyetine vurgu yaptı.

Egedesonsöz ailesi, “Merhuma Allah’tan rahmet, başta Gönül Soyoğul olmak üzere tüm yakınlarına sabır diliyoruz” açıklamasını paylaştı.