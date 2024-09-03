İzmir’in Bayraklı ilçesinde, büyük tünel içerisinde Bornova istikametine doğru seyir halindeyken arızalanan bir araç, sağ şeritte kalarak trafiği olumsuz etkiledi. Araç, tünelin içinde sağ şeritte durarak trafik akışını durma noktasına getirdi.

1.5 kilometrelik trafik kuyruğu

Olayın hemen ardından yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalara başladı. Ancak, bu süreçte tünel içerisinde ve çevresinde trafik yoğunluğu giderek arttı. Aracın arızalanmasının ardından oluşan trafik yoğunluğu, tünel çıkışından itibaren geriye doğru 1.5 kilometreye kadar uzandı.

Alternatif güzergah önerisi

Trafik ekipleri, duruma müdahale ederek araç sürücülerine alternatif güzergâhlar kullanmalarını tavsiye etti. Yetkililer, bu yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiğini belirtti. Araç çekme işleminin tamamlanmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.