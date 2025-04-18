İzmir’in Bornova ilçesinde, akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Yaralılar, Bayraklı Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Bornova ilçesinin Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim Hamkan (34), tabanca ile vurularak ağır yaralandı, diğer taraftan İ.A., R.H. ve K.H. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil İbrahim Hamkan, ağır yaralı olarak hastaneye götürülse de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede devam ediyor.

1 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde S.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, diğer şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.