Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye kara ve hava ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale ediyor. Alevlerin ormanlık alanda hızla yayılması üzerine çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

Yetkililer, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve bu durumun söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti. Yangın alanında duman yoğunluğu artarken, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine yakın yaşayan vatandaşların güvenlik nedeniyle yangın sahasından uzak durmaları çağrısında bulunuldu.