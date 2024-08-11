Sohbet sırasında konuyu sürekli kendine çeken ve başkalarının görüşlerini göz ardı eden kişiler, konuşma narsisisti olarak tanımlanıyor. Bu kavram, narsisistik kişilik bozukluğuna sahip kişileri tanımlamıyor, ancak narsisizmle bağlantılı olabileceği gibi, düşük özgüven ya da iletişim eksikliklerinden kaynaklanabiliyor.

1. Her şeyi kendisiyle ilgili hale hetirme

Konuşma narsisistlerinin en belirgin özelliği, sohbeti sürekli kendileri hakkında konuşmaya çekmeleridir. Psikolog Mark Travers, bu kişilerin başkalarının sözünü sık sık böldüğünü ve kendileriyle övündüğünü belirtiyor. Bu benmerkezci yaklaşım, diğerlerinin kendilerini değersiz ve göz ardı edilmiş hissetmesine neden olarak, sohbetin tek taraflı bir monologa dönüşmesine yol açıyor. Bu durum, dinleyicilerin bıkkınlık yaşamasına ve sohbetten uzaklaşmasına neden olabiliyor.

2. Başkalarıyla ilgilenmeme

Travers'a göre, konuşma narsisistleri karşısındaki kişiye bir şeyler sorsa bile, konuyu yine kendilerine çekmenin yolunu buluyor. Sohbet ettikleri kişi kendi hayatından bahsetmeye başladığında sıkılma eğilimindedirler ve ilgisiz davranabilirler. 2010 tarihli bir araştırmaya göre, bu davranışlar, konuşma narsisistlerinin arkadaşlık ilişkilerinin zayıflamasına neden oluyor. Travers, dengeli bir sohbet sağlamak ve yeni bağlantı fırsatlarını açmak için, kişinin sohbetin kontrolünü ara sıra karşısındakine devretmesi gerektiğini öneriyor.

3. Benmerkezci davranışlarla ilişki kurma

Konuşma narsisistlerinin bir diğer belirgin işareti, destek arayan kişilere yaklaşım şekilleridir. Travers, bu kişilerin, örneğin bir yakının kaybından bahseden birine "Ben de şöyle bir şey yaşadım" gibi sözlerle konuyu kendilerine çekmeye çalıştıklarını söylüyor. Bu durum, başkalarının başarılarını kutlarken de görülebilir; konuşma narsisistleri, etrafındaki kişileri gölgede bırakarak kendilerini merkeze koymaya çalışır.

Konuşma narsisistleriyle başa çıkma yöntemleri neler?

Travers, kendisinin konuşma narsisisti olduğunu düşünen kişilere, sohbet sırasında başkalarının söylediklerine dikkat etmelerini ve onları konuşma fırsatı vermelerini öneriyor. Ayrıca, yalnızca sohbetin değerini artıracak ya da doğrudan fikir istenildiğinde düşüncelerinizi paylaşmanız gerektiğini belirtiyor.

Liderlik koçu Shadé Zahrai, konuşma narsisistleriyle sohbet eden kişilere, "Çok güzel bir hafta sonu geçirmişsin, ben de şöyle şeyler yaptım" gibi ifadelerle konuşmaya dahil olabileceklerini ve karşıdaki kişi konuyu sürekli kendine çektiğinde tavsiye isteyerek konunun sapmamasını sağlayabileceklerini öneriyor. Zahrai, konuşma narsisistlerine doğrudan "Konuyu sürekli kendine çekiyorsun" denilebileceğini de ekliyor. Bu yaklaşım, kendilerini üste çıkardıkları her durumda yüzleşmelerine yol açabilir ve genellikle en etkili yöntem olarak kabul edilir.