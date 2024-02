Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Hamza Dağ, "Eşsiz İzmir Vizyonu" başlığıyla projelerini tanıttı. Bugün Konak'ta bir otelde gerçekleşen Dağ'ın proje tanıtım toplantısına Cumhur İttifakı İl Başkanları ile il yönetimleri, AK Parti ve MHP İzmir Milletvekilleri, AK Parti ve MHP'nin belediye başkan adayları ile kentteki sivil toplum kuruluşları, iş ve sanat dünyası temsilcileri katıldı.



İZMİR'İ DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ YAPALIM

İzmir’i ayağa kaldıracak, İzmirliyi mutlu edecek, İzmirlilere derin bir nefes aldıracak projelerinin hazır olduğunu kaydeden Dağ,"Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak’tan Karşıyaka’ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes’ten Bakırçay Havzası’na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. Çünkü ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir’in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. İzmir’e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız. Bu hayal, İzmir’imiz için belirlediğimiz ortak gelecek vizyonunun en önemli parçası olarak kayıtlara geçecek. Şimdi diyoruz ki; gelin, hep birlikte İzmir'imizi dünyanın gözbebeği yapalım!" dedi.

AÇIK KAPI STRATEJİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde uygulayacağı belediyecilik ve yönetim anlayışını paylaşan Dağ, "Açık Kapı stratejisi uygulayacağız. Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları Açık Kapı platformunu hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan merkezli çalışmayı ilke edineceğiz. Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olacağız. Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir’imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız. Her vatandaşımızın refahını düşünen, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği birleştiren, yenilikçi politikalarımızla kent yaşamını destekleyeceğiz. Sürdürülebilir kaliteli hizmet vizyonuyla hareket edeceğiz. Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız. Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz. Bu dönem kentte her sesin gücü ve çeşitliliği ön planda olacak" diye konuştu.

UNUTULAN HİÇ KİMSE KALMAYACAK

"Kapsayıcı bir bakışla İzmir’de unutulan hiç kimse, görmezden gelinen tek bir hemşerimiz kalmayacak" sözlerini sürdüren Dağ, "İzmir’imizi Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. İlk olarak yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız. İzmirli hemşehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız sürekli İzmir’imizin sokaklarında dolaşacak. Planlı olacağız. Yapılan çalışmaların süresini, başlama-bitiş tarihlerini, çalışmalardan etkilenen sokak ve caddelerde oturan vatandaşlarımızın bilgisine sunacağız. Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz. Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



İZMİR’İN ORTAK AKLI OLACAK

İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağını ifade eden Dağ, "Ortak akılla istişare kültürünü benimseyeceğiz. İzmirlilerin ortak aklı, İzmir’in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız. Kente dair sorunları; siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Şehrimize dair her meseleyi yenilikçi bir vizyonla ele alacağız. Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz. Güncel teknolojik yöntemleri şehrimize kazandıracağız. Hizmetlerimiz için dijital platformlardan, yenilenebilir enerji altyapısına, trafik akışını optimize eden akıllı sistemlere kadar tüm teknolojik çözümleri şehrimizde uygulayacağız. Evet kıymetli hemşehrilerimiz... Bir hayalimiz var. Hepimizin hayali. Çocukluk anılarımızı, gençlik hatıralarımızı, ilk aşkımızı, dostluklarımızı, ailemizi bulduğumuz eşşiz şehrin her sokağını eşşizleştirmek. Biz 'Eşşiz İzmir' diyoruz. Çünkü İzmir’i başka türlü tarif edemiyoruz. Ulaşımıyla, çevresiyle, suyuyla, toprağıyla, havasıyla, ve doğasıyla 'Eşşiz İzmir'" dedi.

İZMİR'E SÖZ

Ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, spor, kültür gibi 11 başlıkta projelerini aktaran Dağ, "Biz İzmiriz, eşsiz, benzersiz İzmiriz. Hepimiz bu şehirde birlikte yaşıyor, hatıralarımızı da anılarımızı da aynı şehirde birlikte maziye katıyoruz. Aynı toprağın, aynı havanın, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı kentte hayata gözlerimizi açıyor, aynı kentin dertleriyle dertleniyoruz. Derdimiz, sevincimiz, mutluluğumuz, çocukluk anılarımız, gençliğimiz, aile hatıralarımız aynı şehrin sokaklarında saklı. Size söz veriyorum, her birimizin anılarının dolaştığını bu sokakların tılsımını, dokusunu, kültürünü samimiyetle koruyacağım. Söz veriyorum; Şehrimiz, alt yapısı, ulaşımı, çevresi, doğası, yatırımlarıyla dünyanın en modern şehirleriyle yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek. Şimdi durmadan, İzmir’imizde ulaşmadık hane, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Seveceğiz, sevileceğiz, gönüllere gireceğiz. Çünkü biz İzmir’iz... Başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ'ın projelerini detayları geliyor...